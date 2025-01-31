TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında ihracat 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 261 milyar 855 milyon dolar, ithalat yüzde 5,0 azalarak 344 milyar 20 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı yüzde 22,7 azalarak 106 milyar 339 milyon dolardan, 82 milyar 165 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Aralık döneminde yüzde 70,6 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 76,1'e yükseldi.

VAN’DA OCAK-ARALIK DÖNEMİ DIŞ TİCARET VERİLERİ

Van’ın 2024 yılı ithalat çıktısı, 2023 yılına göre yüzde 33 oranında artış gösterdi. Van’ın ihracat girdisi ise 2023 yılına göre 2024 yılında yüzde 10 oranında arttı.

Van’da 2024 yılı Ocak-Aralık dönemi ithalat verileri 40 milyon 381 bin dolar olarak gerçekleşirken, 2023 yılının aynı döneminde bu rakamlar 26 milyon 775 bin dolar olarak açıklanmıştı. Van’ın ithalat çıktısı 2023 yılına göre yüzde 33 daha fazla oldu.

2024 yılı Ocak-Aralık döneminde Van’ın ihracat girdisi 26 milyon 969 bin dolar olurken, 2023 yılında bu rakamlar 24 milyon 197 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Van’ın ihracat girdisi 2023’e göre 2024’te yüzde 10 oranında artış gösterdi.

2024 yılı Ocak-Aralık döneminde Van’ın toplam dış ticaret açığı 13 milyon 412 bin dolar olarak açıklandı.

2023 yılının aynı döneminde ise Van’da dış ticaret açığı 2 milyon 578 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.