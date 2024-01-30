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Edremit ilçesine bağlı Kavurma Mahallesinde 2021 yılında kurulan Mimoza Girişimci Kadın Kooperatifi, Yetenek Siz siziniz yarışma programına katılan ve büyük başarı elde ederek dünyanın farklı ülkelerinde gösteri yapan Kuzeyin Uşakları isimli folklor ekibi için çorap örüyor. Ekibin gösteride giyeceği çorapları, farklı farklı desen ve renklerle yapan Vanlı kadınlar, aynı zamanda çorapların dünyada da tanıtılmasını hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mimoza Girişimci Kadın Kooperatifi Başkanı aynı zamanda Kavurma Mahalle Muhtarı Melek Kına, daha önce katıldıkları bir yarışma programında başarılı olan Kuzeyin Uşakları folklor ekibinden çorap siparişi aldıklarını ifade ederek, “Senaristler bize ulaşıp; ‘Bizim için çorap örer misiniz? dediler.

Bizde burada birçok kadının bu işleri beklediğini dedik. Aldığımız siparişleri Van’daki kadınlarımıza dağıttık. Böylece evde boş boş oturan kadınlar, çorapları örmeye başladı. Şuanda biten çorapların tamamını teslim edeceğiz. Bunun gururunu yaşıyoruz.

Çünkü daha önce evde boş oturan kadınlar, üretim yapıyor ve para kazanıyor. Bu güzel bir şey. Bu siparişlerin devamını diliyoruz” dedi.

Ördükleri çorapların Kuzeyin Uşakları ile aynı zamanda dünyada tanıtılacağını belirten Kına, “Onlar Avrupa’nın birçok ülkesinde gösteri yapıyorlar. Bu gösteriler bizim içinde iyi olacak. Avrupa’da çoraplarımız görünecek. Belki bu şekilde bizlere siparişler verilecek ve belki de onlarca kadına iş imkana sunulacak. Kısacası Van çorapları dünyaya tanıtılacak. Ben bu anlamda Kuzeyin Uşakları koordinatörlerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kadınlara destek çıkılmasının her anlamda önemli olduğunun altını çizen Kına, “Kadınlara ne kadar çok destek çıkılsa, onlarda üretim yapsa, bizim için o kadar iyi oluyor. Ben bu duygularla kadınlarımızı tebrik ediyor, emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Kadınlar ise böyle bir projede yer aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.