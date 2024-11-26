Van’da uzun bir süredir bakım onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen planlı kesintiler yarın da (27.11.2024) devam edecek.

VEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre İpekyolu, Tuşba, Edremit, Erciş, Özalp, Gürpınar ve Muradiye ilçelerine bağlı bazı mahallelerde 27 Kasım günü saat 09.00 ila 17.00 arasında kesinti yaşanacak.

İşte kesintiden etkileneceği belirtilen o mahalleler;

İPEKYOLU:

09.00 – 17 saatleri arasında; Aşağıgölalan, Baklatepe, Erçek, Ilıkaynak, Karagündüz, Yukarıgölalan, Yukarıgüneyce Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 17 saatleri arasında; Kelle Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17 saatleri arasında; Esentepe Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17 saatleri arasında; Aşağıkozluca, Topraklı, Beyazıt, Çobandüzü, Kadirasker, Keklikova, Kocapınar, Salihiye, Salmanağa, Çelebibağı, Örene, Görüşlü, Aşağıçökek, Deliçay, Ergücü, Hocaali, Keklikova, Kızılören, Payköy, Salmanağa, Yankıtepe, Vanyolu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17 saatleri arasında; Aşağıkoçkıran, Çavuşlar, Damlacık, Eğribelen, Günyüzlü, Oymaklı, Yukarıbalçıklı, Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17 saatleri arasında; Yaramış Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17 saatleri arasında; Akbulak, Akçaçay, Dağören, Doğangün, Erişen, Esenkoç, Kelle, Kuşçu, Otlakbaşı, Ovapınar, Sarımemet, Adaklı, Beydağı, Fevzi Çakmak, Gültepe, Yakıncak, Yalındüz, Yavuzselim, Yumaklı, Sürüyolu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.