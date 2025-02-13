Van'ın ilçelerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve sis sonrası bir ilçeden 'kar tatili' haberi geldi.

Bahçesaray Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesapları üzerinden "Bahçesaray'da etkisi süren yoğun kar yağışı buzlanma ve sis nedeniyle 14.02.2025 Cuma günü ilçemiz genelinde resmi/ özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" paylaşımında bulunarak ilçede eğitime ara verildiğini açıkladı.

Kaymakamlık, hamile ve engelli personellerinde 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacağını duyurdu.