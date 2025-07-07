Söz konusu ilan için yapılan bilgilendirmede, “Mülkiyeti Bahçesaray ilçesine ait İslam Mahallesi şehitler sokak merkez cami karşısında bulunan 1 adet kafeterya ve Mutiullahbey Caddesinde yer alan 1 adet dükkan, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre “Açık Teklif” usulü ile 3 yıllığına ihale edilecektir.” denildi.

İHALE TARİHİ, YERİ VE SAATİ

Bahçesaray ilçesinde gerçekleştirilecek olan kiralama ihalesi kafeterya için 14 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00’da dükkan ihalesi için ise yine aynı gün saat 14.30’da Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İHALE İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

-İkametgah belgesi

- Vergi Borcu olmadığına dair Belge

- Belediyeye borcu olmadıklarına dair belge

- Kimlik Fotokopisi ve Sabıka kaydı

-İstekliler istenen belgeler ile ihale günü kafeterya için saat 14:00’da ve dükkan için saat 14:30’da Belediyede hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlan ile ilgili tüm detaylar https://www.ilan.gov.tr üzerinden ulaşılabilir.