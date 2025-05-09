VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacak mahalleleri duyurdu. Buna göre 10 Mayıs Cumartesi günü, Edremit, Tuşba, Erciş ve Muradiye ilçelerindeki bazı mahallelerde enerji kesintisi olacak.

İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Süphan ve Eminpaşa Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Seyrantepe, Adıgüzel, Akçaören, Aşit, Dilimli ve Gülsünler Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Beyazıt, Çobandüzü, Kadıasker ve Keklikova Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Açıkyol Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.