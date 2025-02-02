Van’da 2024 yılı Ocak-Aralık dönemi ithalat verileri 40 milyon 381 bin dolar olarak gerçekleşirken, 2023 yılının aynı döneminde bu rakamlar 26 milyon 775 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Van’ın 2024’te ithalat çıktısı 2023 yılına göre yüzde 33 daha fazla oldu.

2024 yılı Ocak-Aralık döneminde Van’ın toplam dış ticaret açığı 13 milyon 412 bin dolar olarak açıklandı. 2023 yılının aynı döneminde ise Van’da dış ticaret açığı 2 milyon 578 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

İşte Van’da ay ay ithalat-ihracat verileri;

OCAK;

Van’da gerçekleşen ithalat rakamı 1 milyon 613 bin dolar olurken, ihracat rakamları ise 2 milyon 215 bin dolar oldu. Bu dönemde Van’ın toplam dış ticaret açığı 602 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

ŞUBAT;

Şubat 2024’te Van’ın ithalat oranı 1 milyon 626 bin dolar, ihracat oranı ise 1 milyon 868 bin dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında dış ticaret açığı 242 bin dolar oldu.

MART;

2024 Mart ayında Van’ın ithalat rakamları 3 milyon 468 bin dolar, ihracat rakamları 2 milyon 128 bin dolar olarak rapora yansıdı. Geçtiğimiz yılın Mart ayında Van’ın dış ticaret açığı 1 milyon 340 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

NİSAN;

Van’da bu dönemde ithalat 5 milyon 802 bin dolar, ihracat ise 5 milyon 193 bin dolar oldu. Aynı zamanda 2024’te ihracat oranının en fazla olduğu dönem Nisan ayı olarak kayıtlara geçti. Açıklanan rapora göre Van’da bu dönemde 609 bin dolarlık dış ticaret açığı tespit edildi.

MAYIS;

2024 yılında ithalat çıktısının en fazla olduğu dönem Mayıs ayı olurken, veriler şu şekilde oldu; ithalat 7 milyon 490 bin dolar, ihracat 2 milyon 475 bin dolar. Bu dönemde dış ticaret açığı 5 milyon 15 bin dolar olarak kayıtlarda yer aldı. Aynı zamanda dış ticaret açığının da en fazla olduğu dönem Mayıs ayı oldu.

HAZİRAN;

Van’da geçtiğimiz yılın Haziran ayında ithalat 2 milyon 836 bin dolar olarak gerçekleşirken, ihracat: 2 milyon 475 bin dolar olarak gerçekleşti. Haziran’da dış ticaret açığı 361 bin dolar oldu. Haziran ayı aynı zamanda 2024 yılında Van’da dış ticaret açığının en az olduğu dönem de oldu.

TEMMUZ;

2024 yılı Temmuz ayında Van’da ithalat 3 milyon 642 bin dolar seviyesinde olurken, ihracat 2 milyon 504 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Temmuz ayında dış ticaret açığı 1 milyon 138 bin dolar olarak kayırlara geçti.

AĞUSTOS;

Ağustos ayında Van’da ithalat 1 milyon 279 bin dolar, ihracat 2 milyon 79 bin dolar oldu. Van’ın bu ayda dış ticaret açığı 1 milyon 511 bin dolar olmuştu.

EYLÜL;

Van’da Eylül ayında ithalat 1 milyon 880 bin dolar, ihracat 1 milyon 320 bin dolar olurken, dış ticaret açığı 560 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

EKİM;

Ekim ayında Van’da ithalat 3 milyon 601 bin dolar, ihracat 1 milyon 956 bin dolar, dış ticaret açığı 1 milyon 645 bin dolar olarak kayıtlarda yer aldı.

KASIM;

Van’da 2024 yılı dış ticaret verilerinde ithalat 2 milyon 875 bin dolar, ihracat ise 1 milyon 923 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise bu dönemde 952 bin dolar oldu.

ARALIK;

Van’da 2024 yılı Aralık ayı ithalat oranı 4 milyon 269 bin dolar, ihracat oranı 1 milyon 708 bin dolar seviyesinde gerçekleşirken, dış ticaret açığı ise 2 milyon 561 bin dolar olarak yansıdı.