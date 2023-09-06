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WanHaber – ÖZEL

Türkiye geneli Ağustos ayında 1 milyon 719 bin 176 tapu işlemi gerçekleşirken, Van’da Ağustos ayında 16 bin 490 tapu işlemi yapıldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre Van’da tapu işlem sayılarında satış sayısı 2445 oldu, satışlardan elde harç oranı ise 21 milyon 118 bin 652 lira olarak açıklandı.

Türkiye geneli yapılan işlemlerde 119 bin 547 konut, 101 bin 104 tarla, 55 bin 570 arsa, 11 bin 758 iş yeri ve diğer taşınmazların satışı tabloyu oluşturdu.

En çok tapu işleminin yapıldığı ilçe 4569 işlem sayısı ile İpekyolu olurken, toplam tapu harcı ise 11 milyon 23 bin 335 lira oldu. 421 işlem sayısı ile Gevaş en az işlemin yapıldığı ilçe olarak kayıtlara geçerken, ayrıca 314 bin 380 lira olarak Van’da tapu harcı en yüksek beşinci ilçe oldu.

Diğer ilçelerin Ağustos ayı toplam tapu işlem sayısı ve toplam harç oranları ise şu şekilde;

Erciş 2314 işlem sayısı, 3 milyon 340 bin 247 lira tapu harcı, Tuşba 2102 işlem sayısı, 2 milyon 325 bin 274 lira tapu harcı, Edremit 1507 işlem sayısı, 4 milyon 151 bin 374 lira tapu harcı, Gürpınar 1447 işlem sayısı, 132 bin 361 lira tapu harcı, Başkale 1256 işlem sayısı, Özalp 719 işlem sayısı, 210 bin 504 lira tapu harcı, Çaldıran 642 işlem sayısı, 243 bin 159 lira tapu harcı, Muradiye 539 işlem sayısı, 296 bin 159 lira tapu harcı, Gevaş 421 işlem sayısı, 314 bin 380 lira tapu harcı, Saray toplam 90 bin 858 tapu harcı olarak açıklandı.

Haber: Fatma Öztürk