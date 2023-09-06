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Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus yapılması planlanan vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı konusunun bir sonraki Kabine Toplantısında ele alınacağını duyurdu.

Konuya ilişkin bir kritik açıklama da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan geldi. Bakan Kacır dünkü Kabine Toplantısı’nın ardından “Gençlere yönelik telefon konusunda gelişme bekliyor muyuz?” sorusuna yanıt verdi. “Yani bazı değerlendirmeler yapılıyor” diyen Bakan Kacır, “Tamamlandığında açıklanacak” ifadesini kullandı.

RUSYA İLE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde de yer alan Kacır, sanayi ve teknoloji alanında Rusya ile iş birliğine ilişkin, "Tabii Türkiye'de önemli yatırımları var Rus iş insanlarının. Sanayi sektöründe de önemli yatırımları var. O yatırımları devam edecek.

Biz de onları teşvik etmeye, desteklemeye devam edeceğiz. Rusya’da Türkiye’ye çok yoğun bir yatırım ilgisi var aslında. Bazı alanlarda daha stratejik işbirlikleri de mümkün Rusya'yla. Karşılıklı kabiliyetlerimiz güçlü olduğu alanlarda iş birliğini de arttırmak istiyoruz. Savunma sanayinde de tabii bazı görüşmeler yapılıyor" dedi.

VERGİSİZ CEP TELEFONU İÇİN TARİH VERDİ

Bakan Kacır, gençlere yönelik ücretsiz internet ve vergisiz telefon vaadiyle ilgili soru üzerine, "Bazı değerlendirmeler yapılıyor. Tamamlandığında açıklanacak. Çok kısa zaman içinde yapılır diye tahmin ediyorum.

Türkiye genç bir ülke, yaş ortalamamız 33. Çok genç bir nüfusumuz var. Örgün eğitimde üniversitelerde milyonlarca öğrenci var. Bütün bu gençlere bizim verdiğimiz birtakım sözler var. Bizim bu sözleri adım adım tutmak gibi bir gayemiz var. Henüz seçimin üzerinden birkaç ay geçti.

Ama Sayın Cumhurbaşkanımız bir an evvel verdiğimiz bütün sözleri tutmak konusunda da ilgilileri, bizleri talimatlandırıyor. Normalde 5 yıllık bir dönemimiz var; ama ertelemek değil gayemiz bir an evvel sözlerimizi tutmak niyetindeyiz" dedi.

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