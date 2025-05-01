Çalışmalardan dolayı gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinden Edremit, Tuşba, Erciş, Gürpınar, Muradiye, Çaldıran ve Özalp ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;

EDREMİT:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Yeni Mahallede planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Alaköy ve Yumrutepe Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Abdalmezrası, Çobandüzü, Düvenci, Ekiciler, Uncular, Beyazıt, Çobandüzü, Kadirasker, Keklikova, Kocapınar, Salihiye ve Salmanağa Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Yolaşan Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Alkasnak, Dürükaş, Dürükkaş, Karahan, Aşağıargıt, Babacan, Çiçekli, Devetaş, Gönderme, Görecek, Güllüçimen, Kandahar, Kemerköprü, Tansu, Yukarıargıt, Yumaklı, Ayrancılar ve Cumhuriyet Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Ayrancılar ve Cumhuriyet Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Aşağıkoçkıran, Çavuşlar, Damlacık, Eğribelen, Günyüzlü, Oymaklı, Yukarıbalçıklı, Altınboğa, Boğazkesen, Hacıkışlak, Kalecik, Kırkçalı, Savatlı ve Şemsettin Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.