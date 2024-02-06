Tahmini Okuma Süresi: dakika

Van ve ilçelerinde kara kış hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 5 İlçede etkisini sürdüren kar yağışından dolayı eğitime 1 gün ara verildi.

Saray Kaymakamlığı;

İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarımızda eğitime gün süre ile ara verilmiştir.

Muradiye Kaymakamlığı;

İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle; 6 Şubat 2024 Salı günü Eğitim-Öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Erciş Kaymakamlığı;

İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 06.02.2024 salı günü itibariyle tüm köy okullarımız ve taşıma kapsamındaki okullarımız için eğitim ve öğretime 1 günlüğüne ara verilmiştir. Merkez okullarımız veHaydarbey, Yukarı ve Aşağı Işıklı İÖO'nda eğitime devam edilecektir.

İpekyolu Kaymakamlığı;

İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Köy okullarımız ile köylerden gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere 06.02.2024 tarihinde bir günlük tatil kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada; "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle; 6 Şubat 2024 Salı günü eğitim-Öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Özalp Kaymakamlığı;

Özalp Kaymakamlığı da kar tatili açıklaması yaptı. Açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle; 6 Şubat 2024 Salı günü tüm eğitim-öğretim kurumlarına 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerine idari izin verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.