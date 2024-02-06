Van ve ilçelerinde kara kış hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 5 İlçede etkisini sürdüren kar yağışından dolayı eğitime 1 gün ara verildi.

Saray Kaymakamlığı;

İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarımızda eğitime  gün süre ile ara verilmiştir.

Muradiye Kaymakamlığı;

İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle;  6 Şubat 2024 Salı günü Eğitim-Öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Erciş Kaymakamlığı;

İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 06.02.2024 salı günü itibariyle tüm köy okullarımız ve taşıma kapsamındaki okullarımız için eğitim ve öğretime 1 günlüğüne ara verilmiştir. Merkez okullarımız veHaydarbey, Yukarı ve Aşağı Işıklı İÖO'nda eğitime devam edilecektir.

İpekyolu Kaymakamlığı;

İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Köy okullarımız ile köylerden gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere 06.02.2024 tarihinde bir günlük tatil kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada; "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle; 6 Şubat 2024 Salı günü eğitim-Öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Özalp  Kaymakamlığı;

Özalp Kaymakamlığı da kar tatili açıklaması yaptı. Açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle;  6 Şubat 2024 Salı günü tüm eğitim-öğretim kurumlarına 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerine idari izin verilmiştir.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Kaynak: Van Ekspres