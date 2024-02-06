Tahmini Okuma Süresi: dakika

Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Altın, akşam saatlerinde ikametgahı olarak kullandığı otelin odasında kalp krizi geçirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Altın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altın’ın cenazesi otopsi işlemleri için morga götürüldü. Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şırnak İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Suat Altın geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmış ve yoğun uğraşlara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Akşam saatlerinde kaldığı otelin odasında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Altın’ın (41) Türk bayrağına sarılı tabutu, hastanenin bahçesinde düzenlenen törenle memleketi Bingöl’e uğurlandı. Törene Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, mesai arkadaşları ve sağlık çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

VAN'DA DA GÖREV YAPMIŞTI

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Altın’ın Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde başhekim olarak görev yapmıştı. Van'da çeşitli görevlerde bulunan Altın, uzun bir süre kentte çalışmıştı.