Son günlerde yağışlı havanın etkisi altında olan Van’da yağışların bugün de devam etmesi bekleniyor. Meteorolojik verilere göre parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu bir havanın beklendiği Van’da Bahçesaray, Çatak, Gürpınar, Başkale ve Saray ilçeleri için ise sarı kod uyarısı yapıldı.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Kentte yağışlarla birlikte kuvvetli rüzgarın da etkili olması bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan paylaşımda; “Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden zaman zaman kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerde 90 km/saat) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Meteoroloji, bölge için toz taşınımı uyarısında da bulundu. Uyarıda; “Bölgemizde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Son uyarı ise çığ tehlikesine karşı şu şekilde yapıldı; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE
İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çatak Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Saray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu