Son günlerde yağışlı havanın etkisi altında olan Van’da yağışların bugün de devam etmesi bekleniyor. Meteorolojik verilere göre parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu bir havanın beklendiği Van’da Bahçesaray, Çatak, Gürpınar, Başkale ve Saray ilçeleri için ise sarı kod uyarısı yapıldı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Kentte yağışlarla birlikte kuvvetli rüzgarın da etkili olması bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan paylaşımda; “Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden zaman zaman kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerde 90 km/saat) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji, bölge için toz taşınımı uyarısında da bulundu. Uyarıda; “Bölgemizde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Son uyarı ise çığ tehlikesine karşı şu şekilde yapıldı; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu