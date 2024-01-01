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Van genelinde planlı bakım onarım çalışmalarını sürdüren Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) yeni yılda da planlı kesintiler kapsamında çalışmalarını sürdürecek. Bu kapsamda yarın (02.01.2024) Van’ın 4 ilçesindeki bazı mahallelerde planlı enerji kesintisi uygulanacak.

İşte planlı kesintinin uygulanacağı o mahalleler;

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında Yumrutepe, Alaköy, Molakasım, Atmaca, Ağartı, Ayanıs, Körüköy Yumrutepe, Otluca, Gülsünler,Adıgüzel, Kasımoğlu, Kolsatan, Dilimli,Koçköy, Akça Ören, Yemlice, Göllü, Güveçli, Yeilsu, Dağönü, Özyurt, Tabanlı, Şahgeldi, Pirgarip, Eğlence, Esenpınar, Halkalı, Kumluca, Tevekli, Derebey, Meydancık, Değirmenözü, Yaylıyaka, Gedikbulak, Karağaç, Bağdaşan, Akçift, Tutumlu, Ermişler, Aşağıkalecik, Yukarıkalecik, Çakırbey, Yukarı Taşoğlu, Çolpan, Sağlamtaş Mahalleleri İle Vaner Kum Ocağı Tr, Baytav Tavukçuluk, Kököz Sargın Beton Tr, Cezaevi Ayd Tr1, Votaş Tr1, Tr-2, Tr-3, Votaş Tarım İşletme’de.

ERCİŞ:

09.00 – 15.00 saatleri arasında Çelebibağı Mahallesi ve buna bağlı sokaklarda

GEVAŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında Bahçelievler, Orta, Elmalı, Pınarbaşı, Hişet, Selimiye, Karşıyaka Mahallelerinde

GÜRPINAR

09.00 – 17.00 saatleri Mollahüseyin Köyü, Tutmaç, Alnıak, Yedisalkım, Giyimli, Koçgüden Köyleri Ve Bunlara Bağlı Mezralarda.