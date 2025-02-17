Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 25-26 Şubat tarihlerinde aralarında Van’ın da olduğu 48 ilde 558 muhtelif arsayı açık artırma usulü ile satışa çıkaracak.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Müzayede ile aralarında Van’ın da olduğu 48 ilde 558 muhtelif arsayı satışa çıkaracak. Van’da 4 ilçede 5 arsa satışı gerçekleştirilecek.

VAN İÇİN MÜZAYEDE 25 ŞUBAT TARİHİNDE

İlk müzayedeler 25 Şubat tarihinde Van, Şanlıurfa, Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Aydın, Antalya, Muğla, Gaziantep, Adana, Malatya, Ağrı, Ardahan, Kahramanmaraş, Osmaniye, Amasya, Afyonkarahisar, Niğde, Konya, Kütahya, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Tokat, uşak, Trabzon, Bayburt, Giresun, Bilecek ve Erzincan illerindeki arsalar için yapılacak.

26 Şubat tarihinde ise Mardin, Bitlis, Elazığ, Aksaray, Ankara, Düzce, Eskişehir, Denizli, Kastamonu, Mersin, Samsun ve Yozgat illerindeki arsalar için müzayedeler gerçekleştirilecek.

Söz konusu muhtelif arsalara yüzde 25 peşin 24 ay vade veya peşin olarak sahip olunabilecek.

VAN’DA SATIŞA ÇIKARILAN ARSALAR

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Emlak Müzayede tarafından Van’ın 4 ilçesinde satışa çıkarılacak olan muhtelif arsaların 2’si Tuşba (Bardakçı), 1’i Edremit (Şabaniye), 1’i Gürpınar (Akpınar) ve 1’i ise İpekyolu (Şafak) ilçesinde bulunuyor.

Müzakereler için “www.emlakmuzayede.com.tr” internet adresi üzerinden de teklif verilebilecek.