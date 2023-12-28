Planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında VEDAŞ tarafından Van’ın 3 ilçesine bağlı bazı mahallelerde enerji kesintisi uygulanacak.
İpekyolu, Edremit ve Erciş ilçesinde bazı mahallelerde enerji kesintileri saat 09.00 – 17.00 arasında olacak.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden enerji akışı sağlanacak.
Enerji kesintisinin yapılacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;
İPEKYOLU:
09.00 – 17.00 saatleri arasında Ağzıkara Mahallesinde
EDREMİT:
09.00 – 17.00 saatleri arasında Gölkaşı ve Dönemeç Mahallelerinde
ERCİŞ:
09.00 – 17.00 saatleri arasında Köycük, Evbeyli, Mağara, Ağırkaya, Kardoğan, Söğütlü Mahallelerinde, Çelebibağı Mahallesi Ve Buna Bağlı Sokaklarda.Kaynak: Wanhaber / Oktay Dincer