Planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında VEDAŞ tarafından Van’ın 3 ilçesine bağlı bazı mahallelerde enerji kesintisi uygulanacak.

İpekyolu, Edremit ve Erciş ilçesinde bazı mahallelerde enerji kesintileri saat 09.00 – 17.00 arasında olacak.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden enerji akışı sağlanacak.

Enerji kesintisinin yapılacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında Ağzıkara Mahallesinde

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında Gölkaşı ve Dönemeç Mahallelerinde

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında Köycük, Evbeyli, Mağara, Ağırkaya, Kardoğan, Söğütlü Mahallelerinde, Çelebibağı Mahallesi Ve Buna Bağlı Sokaklarda.

Kaynak: Wanhaber / Oktay Dincer