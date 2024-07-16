Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) planlı bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bugün de Van’ın 3 ilçesine bağlı bazı mahallelerde enerji kesintisi uygulanacağı açıklandı.

VEDAŞ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre bugün İpekyolu, Edremit ve Özalp ilçelerine bağlı bazı mahallelerde elektrikler kesilecek.

İşte kesintiden etkilenecek olan mahalleler;

İPEKYOLU:

Saat 13.00 – 17.00 arasında; Yenimahalle, Karşıyaka, Seyyit Fehim Arvasi, Hacıbekir, Şabaniye, Selahattin Eyyubi, Kurubaş, Kevenli Mahalleleri İle Bağlı Sokaklar ve Bostaniçi TOKİ’de planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

Saat: 09.00 – 17.00 arasında; Mavikent Villaları, Süphan Mahallesine Bağlı Öztürk Sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

Saat 10.00 – 12.00 arasında; Morçiçek ve Gültepe Köylerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Saat 13.00 – 15.00 arasında; Akgöl ve Yarım Ağıl Mezralarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.