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WanHaber / Uğur Mengeş

Van'ın Çaldıran ilçesinde yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle okullar tatil edildi.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çaldıran'da eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurarak, "Çaldıran ilçemiz genelinde yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle tüm İlk ve Orta dereceli okullar, Halk Eğitim Merkezi ile Rehabilitasyon Merkezleri 25/12/2023 tarihinde 1 gün süreyle tatil edilmiştir." paylaşımında bulundu.

MURADİYE'DE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Muradiye Kaymakamlığı yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 1 gün ara verdi.

Kaymakamlık sosyal medya hesaplarında "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle; 25 Aralık 2023 Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okullarımızda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." paylaşımında bulundu.

ÖZALP'TA EĞİTİME ARA

Özalp Kaymakamlığı yoğun kar yağışı ve meydana gelen buzlanma olayları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullardaki eğitime 1 gün ara verdiklerini duyurdu.

Özalp Kaymakamlığı, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelen buzlanma olayları nedeniyle; 25 Aralık 2023 Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki okullarımızda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verdi.