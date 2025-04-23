Van’da yağışlar bugün de etkili olacak. Meteorolojik verilere göre kent genelinde bugün aralıklı sağanak beklenirken, Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde ise yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak. Bu 3 ilçe için sarı kod uyarısı yapıldı.

Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı tahmin edilirken, çeşitli uyarılar da yapıldı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji kuvvetli rüzgar uyarısında bulunarak; “Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden sert rüzgar (30-40 km/saat) ve zaman zaman kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” paylaşımı yaptı.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji, son günlerde sıkça yaptığı uyarılardan biri olan çığ tehlikesine dikkat çekerek; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydetti.

TOZ TAŞINIMI

Toz taşınımı uyarısı da yapılarak şöyle denildi; “Toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu