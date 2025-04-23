Van’da yağışlar bugün de etkili olacak. Meteorolojik verilere göre kent genelinde bugün aralıklı sağanak beklenirken, Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde ise yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak. Bu 3 ilçe için sarı kod uyarısı yapıldı.
Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı tahmin edilirken, çeşitli uyarılar da yapıldı.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji kuvvetli rüzgar uyarısında bulunarak; “Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden sert rüzgar (30-40 km/saat) ve zaman zaman kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” paylaşımı yaptı.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Meteoroloji, son günlerde sıkça yaptığı uyarılardan biri olan çığ tehlikesine dikkat çekerek; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydetti.
TOZ TAŞINIMI
Toz taşınımı uyarısı da yapılarak şöyle denildi; “Toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE
İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Edremit: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Bahçesaray: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Başkale: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çaldıran: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çatak: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Erciş: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gevaş: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Muradiye: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Özalp: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Saray: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu