Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından açıklanan trafik bültenine göre, Van’da 2025 yılı Mart ayında meydana gelen trafik kazalarında can kaybı yaşanmadı.

Açıklanan veriler kapsamında verilen ölü sayıları, yalnızca kaza yerinde yaşamını yitirenlerin sayılarını içeriyor.

Trafik kaza ve sonuçlarının yer aldığı raporda, 2025 yılı Mart ayında Van’da 134 ölümlü-yaralanmalı kaza gerçekleşti. Bu dönemde 197 maddi hasarlı kaza meydana geldi.

2025 Mart döneminde Van’da yaşanan kazalarda 243 kişi yaralandı. Aynı dönemde Van’da meydana gelen trafik kazalarında can kaybı ise olmadı.

TÜRKİYE GENELİ TRAFİK BÜLTENİ

Açıklanan "Trafik Kazaları ve Sonuçlarının Türlerine Göre Dağılımı" istatistiklerinde, Türkiye genelinde Mart ayı verileri şu şekilde kayıtlarda yer aldı:

Ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı 20 bin 878, maddi hasarlı kaza sayısı 29 bin 357 oldu. Bu dönemde meydana gelen trafik kazalarındaki yaralı sayısı 29 bin 482 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ülke genelinde yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 173 kişi olarak açıklandı.