Son bir yıl içerisinde Engil-Dilkaya Deltası’nda işlevsel sorunların arttığına dikkat çeken aktivistler, gerekli önlemlerin zaman kaybetmeden alınması gerektiğini vurguladı.

“ENGİL-DİLKAYA İÇİN SON ÇAĞRI”

Van’da kesin korunması gereken alanlar arasında yer alan Engil-Dilkaya Deltası için çağrıda bulunan aktivistler, çok sayıda kuş türü ve canlının yaşam alanı için çözüm bekliyor.

İlgili kurumlarca gerekli önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çeken aktivistler, açıklamalarında; “Engil-Dilkaya Deltası’nda zaman daralıyor! Eğer önümüzdeki bir iki ay içinde buz tutmuş deltada gerekli önlemler alınmazsa, bu eşsiz kuş cennetini kaybedebiliriz. Son bir yıldır bölgede ciddi çevresel sorunlar yaşanıyor. Mayıs 2024’te, delta ile Van Gölü arasındaki doğal setin tahrip edilmesi sonucu tatlı su göle karıştı. Bu durum binlerce balığın ölmesine, sazlıkların kurumasına ve pek çok kuş türünün yaşam alanının tehlikeye girmesine neden oldu.” ifadelerine yer verdi.

Bölgedeki ekosistemin derinden etkileneceğini aktaran Van Gölü Aktivistleri Derneği, açıklamanın devamında şöyle dedi;

“Geçici çözümler uygulansa da Kasım 2024’te aynı sorunlar tekrar ortaya çıktı. Delta’nın doğal dengesine yapılan müdahaleler, ekosistemi geri dönüşü zor bir şekilde bozmaya devam ediyor. Ocak 2025 itibarıyla Van Gölü Aktivistleri Derneği, bölgedeki doğal setin güçlendirilmesi ve kalıcı çözümler üretilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Ancak, bugüne kadar somut bir adım atılmış değil. Engil-Dilkaya Deltası için hâlâ bir şans var, ancak harekete geçmek için zaman hızla tükeniyor!”