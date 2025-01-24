Yapılan çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden aktivistler, mektupta; “Van halkı olarak, sizi ilimizde ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Van’a her zaman özel bir ilgi gösterdiğinizi biliyor ve bunu derinden takdir ediyoruz. 2011 yılında yaşanan Van ve Erciş depremlerinin ardından şehrimize sunduğunuz destekleri asla unutmadık. Bu vesileyle, Eşiniz Hanımefendi’nin Van Gölü ve çevresine gösterdiği hassasiyet ve yakın ilgi için de şükranlarımızı sunar, size ve değerli eşinize teşekkürlerimizi iletmeyi bir borç biliriz.” ifadelerine yer verdi.

Van’ın ekonomik, eğitim, sağlık, ulaşım gibi alanlarda Türkiye ortalamasının altında kaldığına işaret eden aktivistler tarafından yapılan açıklamada, “Bu güzel şehirde yaşamaktan büyük mutluluk duyan ve ilimizin gelişimi, sosyal, ekonomik ve çevresel kalkınması için çeşitli çalışma ve etkinlikler yürüten Van Gölü Aktivistleri olarak, şehrimizin son yirmi yılın sunduğu fırsat ve imkânlardan yeterince yararlanamadığının farkındayız.

Van ili, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 yılı verilerine göre 108.021 TL’lik kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ile Türkiye’nin en fakir ili olarak eğitim, sağlık, ulaşım gibi birçok konuda ülkemizin illeri arasında en son sırada yer almaktadır. Hâlbuki Van şehri, sahip olduğu güçlü tarihi, harika doğası, toprağı, suyu ve havasıyla bölgesindeki 10 milyon insanın refah ve huzurunun lokomotifi olabilirdi. Sizlerin liderliğinde, aşağıda detaylandırdığımız sorunlara çözüm bulunacağına ve Van’ın hak ettiği yere ulaşacağına olan inancımız tamdır.” denildi.

Van çevre yolu, Van Gölü Koruma ve Alan Başkanlığı, Hava Ulaşımı, Hızlı Tren Ağı, Dış Ticaret, Engil Dilkaya, Kayak Merkezi, Katılımcılık ve Şeffaflık gibi alt başlıklar halinde taleplerin sıralandığı mektupta şöyle denildi;

VAN ÇEVRE YOLU

“2010 yılında başlatılan Van Çevre Yolu projesi, 14 yıldır tamamlanamamış ve halkımızın siyasal güvenini zedelemiştir. Yolun çevre bağlantıları, üst geçitleri ve altyapı eksiklikleri göz önüne alındığında, projenin 2025 yılında tamamlanamayacağı endişesini taşımaktayız. Söz konusu çevre yolunun tamamlanmasıyla birlikte uluslararası yol hükmündeki İpekyolu Karayolunun şehir merkezi bağlantısındaki alt ve üst geçit ihtiyaçlarının giderilmesi, Bahçesaray ilçemizin kış aylarında ilimizle bağlantı yolunun farklı alternatiflerle çözülmesi ve bölgenin ilimizle bağlantı yollarının modernize edilmesi ilimizin ekonomik ve sosyal kalkınması için hayati önem taşımaktadır.”

VAN GÖLÜ KORUMA VE ALAN BAŞKANLIĞI

“Van Gölü, yalnızca ilimizin değil, ülkemizin en değerli doğal ve kültürel miraslarından biridir. Ancak göl çevresinde etkili bir yönetim ve işbirliği eksikliği bulunmaktadır. Van Gölü’nün korunması ve turizmin sürdürülebilir şekilde desteklenmesi amacıyla, Kapadokya Alan Başkanlığı modeline benzer şekilde bir Van Gölü Alan Başkanlığı kurulmasını talep ediyoruz.”

HAVA ULAŞIMI

“Van, bölgesel bir merkez olmasına rağmen uçak sefer sayılarındaki yetersizlik, turizm ve ticareti olumsuz etkilemektedir. Özellikle Mart-Eylül döneminde seferlerin artırılması, şehrimizin gelişimine büyük katkı sağlayacaktır.”

HIZLI TREN AĞI

“Van, Türkiye’nin hızlı tren ağına dahil edilmemiştir. Bu durum, hem ekonomik hem de sosyal olarak ilimizi dezavantajlı bir konuma itmektedir. Van’ın hızlı tren ağına dahil edilmesi, ulaşım kolaylığı sağlayarak bölgesel kalkınmayı hızlandıracaktır.”

İRAN İLE TİCARET

“Van, İran ile sınır komşusu olması nedeniyle büyük bir ticaret potansiyeline sahiptir. Türkiye ile İran arasındaki toplam ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ancak Van, bu ticaretin yalnızca 100 milyon doları gibi küçük bir kısmından faydalanmaktadır. Gümrük Kapılarındaki kapasitenin artırılması, ülkeler arası bağlantı yollarının güçlendirilmesi ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ilimizin ticaretini artıracak, kişi başı gelire olumlu katkı sunacak ve ilin ekonomik kalkınmasını sağlayacaktır.”

ENGİL DİLKAYA KUŞ CENNETİ

“Engil ve Dilkaya Deltası tarihi ve doğal yapısıyla ilimizin en değerli sulak alanlarından biridir. 2024 yılında insan eliyle yapılan tahribat bölgedeki doğal yapıya zarar vermektedir. İlgili kurumlar nezdinde 1 yıldan beridir yapmış olduğumuz başvurular maalesef çözüme dönüşmemektedir. Kış bitmeden uygulanmasında büyük fayda bulunan 18.12.2024 tarih ve 2 sayılı Mahalli Sulak Alanlar Komisyonu Kararının bir an önce uygulanması için desteğinize ihtiyacımız bulunmaktadır.”

VAN KAYAK MERKEZİ

“Van, ülkemizin ilk kar tutan illerinden biri olmasına rağmen, 2012 yılında hizmet etmeye başlayan Abalı Kayak Merkezi, yanlış yer seçimi ve merkezin zayıf alt yapısından dolayı bir türlü verimli bir hizmeti sunamamaktadır. 2018-2021 yılları arasında faaliyet göstermeyen ve bu yıl henüz açılışa hazır hale getirilmeyen kayak merkezinin daha sürdürülebilir modern bir tesise taşınmasını talep ediyoruz.”

ULUSLARARASI PROJELERE DÂHİL EDİLME

“Ortadoğu ve Kafkasya’da yer alan birçok önemli başkent ve şehre ülkemizin birçok iline göre çok daha yakın olan Van şehri ülkemizin uluslararası projelerine dahil edilmeyi hakkediyor. İlimizin Irak ve bölge ülkelerle yapılan Orta Koridor Projesi (Middle Corridor Initiative), Çin’den başlayan İpek Yolu Yeniden Canlandırma Projesi (Belt and Road Initiative), Trans-Asya Demiryolu Projesi ile enerji, lojistik, ulaşım ve her türlü sınır ticareti ile ilgili ulusal ve bölgesel projelere dahil edilmesi şehrimizin huzur ve refahını sağlayacaktır.”

KATILIMCILIK VE ŞEFFAFLIK

“İlimizde yapılan kamu projelerinde halkın yeterince bilgilendirilmesi, daha katılımcı bir yaklaşımın benimsenmesi hem kamu hizmetlerinde verimliliği artıracak hem de halkın devlete olan güvenini artıracaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Van halkı olarak, 2011 yılı Van Depreminde sıkıntılarımızı aşmamızda vermiş olduğunuz çok kıymetli desteğinizi hatırlıyoruz, sizlerin desteğiyle bahsetmiş olduğumuz bu sorunların da çözüme kavuşacağına ve ilimizin refah seviyesinin yükseleceğine inanıyoruz. Liderliğinizde, Van’ın potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkaracak adımların atılmasını temenni ediyoruz.”