Yeni bir stadyumun yapılacağı kararının kent için mutluluk verici olduğunu bildiren aktivistler, mevcut stadyumun yerinin korunmasının Van için önemli bir talep olduğunu belirtti.

Stat merkezinin konumu itibari ile erişiminin ulaşılabilir olduğunu aktaran dernek üyeleri, mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Stadın merkezi konumu sayesinde halkın kolay erişimini sağlar, ekonomik canlılığı destekler ve konser, festival gibi etkinliklerle toplumsal dayanışmayı güçlendirir. Ayrıca Van’ın deprem bölgesi olması nedeniyle mevcut stadyumun toplanma alanı olarak kullanımı kritik bir ihtiyaçtır. Yeni stadyumun şehrin girişinde, çevre yoluna yakın bir konumda yapılması, şehrin genişlemesine imkan tanırken, kısa sürede erişilebilir olmasıyla da avantaj sağlayacaktır.”

Olası afet durumlarında stadın çadır kent olarak da kullanılabileceğini aktaran aktivistler, “Van’ın yüksek irtifa avantajı spor turizmi için değerlendirilmeli, yeni stadyumun yanına yaz kamp sahaları ve otel yatırımları eklenerek bölgenin potansiyeli artırılmalıdır. Mevcut stadyumun korunması ve yeni stadyumun stratejik bir noktada inşa edilmesi, Van’ın hem sportif hem de ekonomik geleceği için önemlidir. Bu projeye emek verenlere teşekkür ederiz.” şeklinde açıklama yaparak ilgili kurumlara taleplerini iletti.