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Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars Temsilciliği tarafından Allah-u Ekber dağına tırmanış gerçekleştirildi. Etkinliğe Vangölü Aktivistleri Derneği de katılarak Van Gölü için farkındalık oluşturdu.

Zirve tırmanışı gerçekleştiren Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri zirvede, “Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın” pankartı açtı.

Vangölü Aktivistleri, Sarıkamış Şehitleri yıl dönümü etkinliğinde önemli bir farkındalık oluşturarak, doğal mirasın korunmasına dikkat çekti.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü’ne dikkat çekmek için farkındalık etkinliklerini sürdürecek.