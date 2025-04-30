Vangölü Aktivistleri Derneği, Van Ferit Melen Havalimanı’nın pist yenileme çalışmaları nedeniyle 6 ay boyunca kısmi ve tam kapanacak olmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden İzmir, Antalya ve Sabiha Gökçen gibi havalimanlarının yenileme sırasında uçuşlara devam ettiğini örnek gösteren dernek, kapanmanın Van halkını sağlık, turizm ve ekonomi açısından mağdur edeceğini savunarak, yetkililerden kararın gözden geçirilmesini talep etti.

Vangölü Aktivistleri, Van Ferit Melen Havalimanı’nın tadilat gerekçesiyle kapanacak olmasının bölgeye ekonomik ve sosyal zarar vereceğini belirtti. Türkiye’deki diğer havalimanlarının yenileme sırasında açık kaldığını hatırlatan dernek, Van’ın tam kapanma kararının haksızlık olduğuna vurgu yaptı. Kapanmanın turizm sezonunda kayıplara ve sağlık hizmetlerinde aksamalara yol açacağını vurgulayan aktivistler, uçuşların devam edebileceği bir yenileme modeli oluşturulmasını istiyor.

Türkiye’de havalimanlarının büyütülürken kapanmadığını vurgulayan dernek, şu paylaşımda bulunarak yetkilerden kararın gözden geçirilmesini bekliyor;

“Türkiye'de genişletme ve yenileme çalışmaları yapılan havalimanlarının durumu:

İzmir Adnan Menderes Havalimanı: 2006: Yeni dış hatlar terminali açıldı, havalimanı kapanmadı. 2014: Yeni iç hatlar terminali açıldı, operasyonlar devam etti.

Antalya Havalimanı: 2021: Genişletme planlamaları başladı. 2022: Proje süreci başladı. 2025: İlk faz tamamlanacak. Çalışmalar süresince kapanma yaşanmadı.

Sabiha Gökçen Havalimanı: 2023: İkinci pist açıldı. Çalışmalar sırasında havalimanı kapatılmadı.

Ankara Esenboğa Havalimanı: 2023: Kapasite artırımı ve genişleme projeleri başladı. Havalimanı kapanmadı.

Trabzon Havalimanı: 2024: Yeni hizmet binaları açıldı, yeni dış hatlar gelen yolcu terminali yapıldı. Havalimanı kapanmadı.

Van Ferit Melen Havalimanı (Tam Kapatılacak Tek Havalimanı): 2025 yılı pist yenileme çalışmaları nedeniyle, 5 Eylül - 5 Aralık arasında tamamen kapatılacak. Öncesinde 1 Mayıs - 5 Eylül arasında kısmi kapanmalar olacak. Sonuç olarak diğer havalimanlarında genişletme çalışmaları sırasında tamamen kapanma yaşanmazken, Van Ferit Melen Havalimanı pist çalışmaları nedeniyle tam olarak kapatılması söz konusudur. Bu durum bölge halkı için ciddi bir mağduriyet yaratacaktır.”