Silahlı suç örgütü liderliği başta olmak üzere birçok suçtan hapiste olan Adnan Oktar’la ilgili yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor.

Bilindiği üzere, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında temyiz incelemesini tamamlayıp, Oktar'ın hapis cezasını onamıştı.

2018'den beri tutuklu bulunan ve davaları süren Oktar'ın son hali gündem oldu.

ÇÖKTÜĞÜ GÖRÜLDÜ

Bir zamanlar ekranlarda boy gösteren Adnan Oktar’ın zaman içindeki değişimi dikkat çekti.

Adnan Oktar’ın hem fiziksel görünümü hem de kamuoyundaki göstermelik imajı, cezaevinde zamanla çöktü.

Sosyal medyadan yayınlanan görüntülerde Oktar'ın zamanla daha da zayıfladığı ve yaşlanmaya başladığı görüldü.

8 BİN 658 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Öte yandan, Adnan Oktar’ın lideri olduğu suç örgütüne yönelik 215 sanıklı davada İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Kasım 2022’de Oktar’a toplam 891 yıl hapis cezası vermişti.

Örgüt yöneticisi olarak diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tutulan Oktar, toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.