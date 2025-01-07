Vangölü Aktivistleri Kurucu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, Van Gölü Alan Başkanlığının kurulması ile beraber alanın fikri ve sınai haklarına yönelik iş ve işlemlerin ve tanıtımına yönelik çalışmaların daha etkin yürütüleceğini belirtti.

“KAMUOYU ÇALIŞMALARINA YOĞUNLUK VERECEĞİZ”

Dernek çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Özel, “Vangölü Aktivistleri olarak 2015 yılından bu yana özellikle Van Gölü’nün korunması, Van Gölü Havzasının etrafındaki tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin fark edilmesi için hem öğrencilerde hem halkımızda bir bilinç oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda her hafta bin öğrenci ile bir araya geliyoruz. Yeni yıla girmemizle beraber iki önemli proje daha geliştirdik.

Bunlardan biri kentimizle ilgili, diğeri de Van Gölü’nün farkındalığın arttırılmasına yönelik. Van Gölü Havzasına yönelik şu anda bir eylem planı söz konusu, ‘Van Gölü Havzası Koruma Eylem ve Uygulama Planı’. Bu proje 3 senedir yürütülüyor ve birçok kurum kuruluş ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gözetimi ve koordinesinde gölümüzün korunmasına yönelik eylem planı çalışmaları yapılıyor. Bizler yeni yılda bu eylem planının bir adım daha öteye geçmesi noktasında kamuoyu çalışmalarına yoğunluk vererek devam ettirmek istiyoruz.” dedi.

“VAN GÖLÜ’NÜN MERKEZDEN YÖNETİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Türkiye’de Kapadokya ve Çanakkale’de de Alan Başkanlıklarının olduğunu söyleyen Erdoğan Özel, “Böylece Van Gölü Alan Başkanlığının kurulmasını istiyoruz. Kapadokya ve Çanakkale olmak üzere ülkemizde iki ayrı alan başkanlığı örneği var, alan başkanlıkları ile o alanlar tek bir merkezden daha planlı şekilde yönetilebiliyor. Van Gölü’nün de bir merkezden yönetilmesini önemsiyoruz, bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. 2025 yılı içerisinde alan başkanlığının kurulmasına yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

“TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL VARLIKLARIMIZ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK”

2019 yılında Cumhurbaşkanlığı kararı ile koruma altına alınan alanlar içerisinde yer alan Van Engil Dilkaya Deltası’na da değinen Özel, deltanın göle bağlanan bölgelerinde su oyuklarının oluşmasıyla bölgenin zarar gördüğünü belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Van Gölü Alan Başkanlığı’nın kurulmasıyla beraber Van Gölü ve göle bağlı ortaya çıkan olumsuzluklar çok daha hızlı şekilde sonuçlanacaktır. Örneğin; Engil Dilkaya Deltasında bazı dönemlerde su oyukları açılıyor ardından suların göle direkt boşalmasıyla beraber deltanın doğal hali bozuluyor. Şu anda kurumlar bununla ilgileniyor ama alan başkanlığının kurulması halinde yapılan teknik çalışmalar daha hızlı müdahalelerle sonuçlanabilecekti. Bu ve buna benzer sorunlar alan başkanlığı ile beraber daha kolay şekilde çözülecek. 2025 yılı Ocak ayı boyunca yine farkındalık oluşturmak adına eksi derecelerde Van Gölü’nde yüzme etkinlikleri yapılacak, Van Gölü’nün temiz kalması ve gelecek nesillere aktarılması için. Sadece Van Gölü için diğer tarihi, kültürel ve doğal varlıklarımız için de çalışmalarımız olacak. Farkındalık ve kamuoyu oluşturmak adına her mevsim farklı çalışmalar ve projelerle yolumuza devam edeceğiz.”