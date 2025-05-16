Ankara’da ki temaslarda Van’daki yatırımlar, devam eden projeler ve çalışmalar hakkında önemli görüşmeler yapıldı.

Ziyarette, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Van’da ki yatırımlar konusu da masaya yatırıldı.

“VAN’DA Kİ YATIRIMLAR DEĞERLENDİRİLDİ”

Vali Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zahir Soğanda ve Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Abdulmenaf Turan ile birlikte; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.

Görüşmede Van’a yapılan yatırımlar, devam eden projeler ve çalışmalar değerlendirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada; “Sayın Bakanımıza nazik ev sahipliğinden ve şehrimize göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz.” denildi.

“ÇEVREYOLU VE ALTYAPI İSTİŞARE EDİLDİ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da ziyaret edildi.

Vali Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu ve AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zahir Soğanda ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu da ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin olarak Valilik tarafından yapılan açıklamada; “Ziyarette, başta çevreyolu olmak üzere ilimizin gelişip kalkınmasına katkı sağlayacak ulaştırma, altyapı ve kara yollarıyla ilgili yatırımlar bakanımızla görüşülüp istişare edildi.” ifadelerine yer verildi.