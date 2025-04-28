İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı 1 milyon 87 bin 88 olarak açıklandı.

Bu dönemde, Van’da ikamet eden yabancı sayısı ise bin 160 olarak TÜİK kayıtlarında yer aldı.

Açıklanan verilere göre Türkiye’de geçici koruma kapsamında yaşayan Suriyeli sayısı 2 milyon 777 bin 826 olarak bildirildi. Van’daki Suriyeli nüfus ise bin 286 kişi olarak açıklandı.

Van’da geçici koruma kapsamında kayıtlı bulunan Suriyelilerin, ilde yaşayan toplam nüfusa oranı ise yüzde 0,11 seviyesinde oldu.