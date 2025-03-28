Türkiye’de ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı 1 milyon 81 bin 326 olarak kayıtlara geçti. Aynı verilere göre, Van’da ikamet eden yabancı sayısı ise bin 185 olarak kayıtlarda yer aldı.

Bunun yanı sıra, ülkemizde geçici koruma kapsamında yaşayan Suriyeli sayısı 2 milyon 807 bin 615 olarak açıklandı. Van’daki Suriyeli nüfus ise bin 285 kişi olarak belirlendi.

Van’da kayıtlı bulunan Suriyelilerin, ilde yaşayan toplam nüfusa oranı ise yüzde 0,11 seviyesinde gerçekleşti.