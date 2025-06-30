Yöre halkı tarafından yoğun talep gören kiras-fistan gibi yöresel elbiselerin dikimi için terziler haftalar sonrasına randevu veriyor. Düğünlerde yöresel kıyafetleri tercih edenler öncelikle fistanların satıldığı yerlerin, ardından da terzilerin yolunu tutuyor.

Van’da düğün sezonunun açılmasıyla birlikte yöresel kıyafet dikimi yapan terzilerde hareketlilik arttı. Kiras - fistan gibi yöresel kıyafetleri tercih eden vatandaşlar, terzilerin kapısını çalarken randevular haftalar sonrasına sarkabiliyor.

Özellikle Dubai, Irak, İran, Hindistan ve Çin'den gelen yöresel ürünler modeline göre dikilip hazır hale getiriliyor.

ŞEYBAK: “MODELİN ZORLUĞUNA GÖRE TESLİMAT SÜRESİ DEĞİŞİYOR”

25 yıldır terzilik yapan İrfan Şeybak, özellikle düğün sezonlarında işlerinin yoğunlaştığını belirtti. Vatandaşların mağdur olmaması için haftalık planlama yaptığını söyleyen Şeybak, “Bir haftada ortalama 5 ila 10 elbise dikebiliyoruz. Acil talepleri de geri çevirmiyoruz. Ancak modelin zorluğuna göre teslim süresi değişiyor. Fiyatlar da modele göre değişiklik gösteriyor. Yöresel olan kiras-fistan dikimi 800 TL'den başlayıp 2.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.” dedi.

“MÜŞTERİNİN İSTEDİĞİ MODELLERİ YAPIYORUZ”

Şeybak, müşteri memnuniyetini ön planda tuttuğunu vurgulayarak, “Sırf iş olsun diye herkesi kabul etmiyorum. Hedefim en kısa sürede kaliteli teslimat yapmak. Bazı müşteriler kendi modelini getiriyor, bazıları da bizim önerilerimizi tercih ediyor.” sözlerine yer verdi.

UCE: “KİRAS-FİSTAN DİKİMİ 5 BİN TL’YE KADAR ÇIKABİLİYOR”

18 yıldır terzilik yapan Kıymet Uce ise vatandaşların ekonomik sıkıntılar nedeniyle zorlandığını ifade etti. Günde ortalama 20-25 kişinin elbise sorduğunu ancak fiyatlardan dolayı çoğunun vazgeçtiğini dile getiren Uce, “Boncuklu elbiselerin işçiliği zor olduğu için fiyatlar artıyor. Bazı kiras- fistan modelleri 1.000 TL iken, bazıları 5.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Düğün sezonu dışında yöresel elbise dikimi neredeyse hiç olmuyor. Ama düğün sezonunda bazen yoğunluktan dolayı mesai de yapabiliyoruz.” dedi.