Bayramların olmazsa olmazı tatlılar - baklavalar hazırlanmaya başlandı. Müşterilerinin damak zevkine hitap eden en iyi tatlıları hazırlamaya çalışan işletmeler, tezgâhlarını özenle süsleyerek birbirinden çeşitli tatlıları müşterilerine sunuyor.

Özellikle Van’ın en işlek caddelerindeki tatlıcılar, iş yerlerinin camına "Bayramlık Tatlı Siparişi Alınır" yazıları asarak müşteri çekmeye çalışıyor.

Uzun yıllardır tatlı sektöründe hizmet veren Cem Yiğit, Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluklarının başladığını söyledi.

Şu an vatandaşta bir alışveriş telaşı olduğunu ifade eden Yiğit, "Geçtiğimiz yıllardaki bayramlara nazaran bu yıl durgunluk var ama yine siparişlerimiz geliyor. Durgun olmasının nedeni de Kurban Bayramı olmasından kaynaklı. İnsanlar Ramazan Bayramı gibi çok tatlıya yönelmiyor. Hem havalar sıcak hem de insanlar kurbanlık alım telaşında.” dedi.

Bugün yoğunluğun artmasını beklediklerini belirten Yiğit, “İnsanlarımız işlerini son güne bırakmayı sever. Bizler günler öncesinden tatlı siparişi alınacağına dair afişimizi astık. Muhtemelen bugün talepler artacaktır” sözlerine yer verdi.

Ramazan Bayramı’ndan bu yana herhangi bir fiyat artışının olmadığını da vurgulayan Yiğit, baklava çeşitlerinin fiyatının da 250 TL’den başladığını söyledi. Yiğit, “Cevizli baklava kilosu 250 TL, fıstıklı baklava 600 TL, tulumba ve lokma 150 TL, Kemalpaşa 250 TL, fıstıklı sarma tane 30 TL ve sade sarma ise 20 TL.” ifadelerine yer verdi.