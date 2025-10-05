Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2024-2025 verilerinde, Van’a ait okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeylerinde okul, şube, öğrenci, öğretmen ve derslik sayıları yer aldı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1., 2. ve 3. düzey ile eğitim seviyesine göre okul, şube, öğrenci, öğretmen ve derslik sayılarını içeren raporda; Van’da okul öncesi toplam okul sayısı 218 olarak açıklandı.

Okul öncesine ait verilerde Van’da bulunan şube sayısı bin 595 olarak kayıtlarda yer aldı. Van’da okul öncesi eğitimi alan toplam erkek öğrenci sayısı 14 bin 144 olurken, kız öğrenci sayısı ise 13 bin 471 olarak raporlandı.

Van’da okul öncesi eğitimi için görev yapan erkek öğretmen sayısı 160, kadın öğretmen sayısı ise 682 oldu. Aynı zamanda Van’da toplam derslik sayısı ise 879 olarak açıklandı.

İlkokula ait verilerde Van’da bulunan okul sayısı 884, şube sayısı ise 5 bin 679 olarak açıklandı. Van’da ilkokul seviyesinde eğitim gören toplam erkek öğrenci sayısı 52 bin 124, kız öğrenci sayısı ise 49 bin 232 oldu.

Van’da ilkokul seviyesindeki öğrencilere eğitim veren erkek öğretmen sayısı 2 bin 237, kadın öğretmen sayısı ise 2 bin 991 olarak kayıtlarda yer aldı. Toplam derslik sayısı ise 5 bin 893 oldu.

Ortaokul verilerine göre Van’da bulunan okul sayısı 405, şube sayısı ise 4 bin 495 olarak açıklandı. Van’da ortaokul seviyesinde eğitim gören toplam erkek öğrenci sayısı 44 bin 843, kız öğrenci sayısı ise 44 bin 117 oldu.

Van’da ortaokul seviyesindeki öğrencilere eğitim veren erkek öğretmen sayısı 3 bin 119, kadın öğretmen sayısı 3 bin 110 olarak kayıtlarda yer aldı. Derslik sayısı ise 2 bin 766 olarak raporlara geçti.

Genel ortaöğretim ile mesleki ve teknik ortaöğretimi kapsayan ortaöğretim verilerinde yer alan bilgilere göre Van’da bulunan okul sayısı 173, şube sayısı ise 3 bin 25 olarak açıklandı. Van’da ortaokul seviyesinde eğitim gören toplam erkek öğrenci sayısı 44 bin 413, kız öğrenci sayısı ise 46 bin 154 oldu.

Van’da ortaöğretim seviyesindeki öğrencilere eğitim veren erkek öğretmen sayısı 3 bin 270, kadın öğretmen sayısı 2 bin 576 olarak kayıtlarda yer aldı. Toplam derslik sayısı ise 3 bin 377 oldu.