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Bünyesine yeni profesör unvanlarının katılmasıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi akademik kadrosuna güç kattı.

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Ana Bilim Dalı’nda Prof. Dr. Kamuran Karaman, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’nda Prof. Dr. Remzi Kızıltan, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda Prof. Dr. Muhammed Batur, Beyin ve Sinir Cerrahi Ana Bilim Dalı’nda Prof. Dr. Abdurrahman Aycan, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı’nda Prof. Dr. Müntecep Aşker, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda Prof. Dr. Ahmet Arısoy, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı’nda Prof. Dr. Nazım Bozan, Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı’nda Prof. Dr. Şehmus Kaplan ve Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda Prof. Dr. Selami Ekin profesör unvanı alarak hastane kadrosundaki profesör unvanı sayısını arttırdı.