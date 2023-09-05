Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber – ÖZEL

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, yıllık 50 bin ameliyat sayısıyla dikkat çekiyorken, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Kamuran Karaman, yapılan ameliyatların büyük çoğunluğunun, “A Grubu” denilen riskli ameliyatlar olduğunu belirtti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsü içerisine konumlandırılan 600’den fazla yatak kapasitesiyle hizmet veren Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Van’ın yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da hizmet sunuyor.

“VAN, BÖLGENİN SAĞLIK ÜSSÜ”

Van’ın, Doğu Anadolu Bölgesi’nde sağlık üssü olan bir il konumunda olduğunu belirten Başhekim Doç. Dr. Kamuran Karaman, “Van, Doğu Anadolu Bölgesi’nde sağlık üssü olmuş bir il konumunda. Irak, İran, Nahcivan başta olmak üzere birçok ülkeden de hastamız oluyor. Van’da özellikli sağlık hizmetleri de verildiği için tercih edilen iller arasında diyebiliriz” şeklinde konuştu.

“ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR HASTANE”

Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nin, ileri tetkik ve özel tedavi gerektiren hastalıklar için yüksek teknoloji içeren, eğitim ve araştırma hizmetlerinin verilebileceği altyapıya sahip üst düzey; üçüncü basamak hastane konumunda olduğunu aktaran Karaman, “Hastanemiz çok köklü bir hastane, üçüncü basamak bir hastane, aslında şöyle; başvuran hasta sayısı fazla ama çeşitliliği farklı. Genelde üçüncü basamak zor vakalar, çözülemeyen vakalar bize başvuruyor” dedi.

“HASTANELER ŞEHİRLERİN VİTRİNİDİR”

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nin yıllık 50 bin ameliyat gerçekleştirdiğini söyleyen Başhekim Doç. Dr. Kamuran Karaman, “Bizde yılda ortalama 50 bin ameliyat yapılıyor. Bu 50 bin ameliyatın büyük çoğunluğu A sınıfı dediğimiz büyük-riskli ameliyatlar. A Grubu ameliyatlar komplike dediğimiz riskli ameliyatlar oluyor. Bu açıdan önemli. 6 bin civarında günlük hasta kabulü yapıyoruz, 600’e yakın yatışı gerçekleşen hastamız var” ifadelerine yer verdi.

“TANITIM GÜNLERİ DÜZENLENECEK”

İl ve bölge bazında gerçekleşen fuarlarda tanıtım günleri düzenleyeceklerini söyleyen Başhekim Karaman, şu ifadelere yer verdi, “Hastaneler şehirlerin vitrini gibidir, bizler ayrıca düzenlenen fuarlara da aktif katılım gösterip tanıtım çalışmaları da yapacağız. Sağlık turizmi bünyesinde görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızı yurtdışına yolladık, oradaki merkezlerde yapılan özellikli işlemler hakkında detaylı bilgiler alabilmeleri için.”

Haber: Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci