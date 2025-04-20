16 Nisan’da kapılarını açan Van Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret Borsası, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odaları ve KOSGEB gibi kurumların iş birliğiyle düzenlendi.

81 ilden gelen 80 temsilciyi ağırlayan fuar, ilgiyle karşılandı. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ortadoğu’daki tarım ve hayvancılık sektörünün paydaşlarını bir araya getiren fuar aynı zamanda, bölgesel iş ağlarının kurulmasına da zemin hazırladı.

Tedarikçiler ile çiftçiler arasında iş birliği ve ticaret fırsatlarını artırmayı hedefleyen etkinlikte aynı zamanda, modern tarım teknolojileri de tanıtıldı. Yeni nesil traktör modelleri, gelişmiş sulama sistemleri, yüksek verimli tohumlar ve hayvancılık ekipmanları, çiftçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Firmalar, Van Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarının sağladığı ticari hareketlilikten memnun kalırken, bazı çiftçiler ise fiyatların hala yüksek olduğunu ifade ederek maliyetlerden yakındı.

Fuarı ziyaret etmek isteyenler için bugün son gün. Fuar bugün ziyaretçilerini ağırladıktan sonra kapılarını kapatacak.