Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile teknik personellerin katılımıyla yapılan denetimlerde, lunaparklardaki oyun gruplarının güvenlik donanımları, teknik yeterlilikleri ve işletme standartları detaylı şekilde incelendi. Yapılan kontrollerde risk teşkil eden unsurlar tespit edilerek işletmecilere gerekli uyarılar yapıldı.

Ekipler, vatandaşların can güvenliğini tehdit edebilecek eksikliklerin giderilmesi konusunda işletme yetkililerini bilgilendirirken, güvenli ve huzurlu bir eğlence ortamı sağlanması adına denetimlerin düzenli aralıklarla sürdürüleceği vurgulandı.

Van Büyükşehir Belediyesinin kamu güvenliğini önceleyen hizmet anlayışıyla çalışmalarına aralıksız devam edeceği bildirildi.