Yaz aylarında vatandaşlar tarafından sık kullanılan eğlence merkezleri Van Büyükşehir Belediyesi tarafından denetleniyor.

Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin yanı sıra büyükşehir belediyesinin elektrik mühendisleri, makine mühendisleri ve İl Emniyet Müdürlüğünden polislerin de yer aldığı denetimlerde, lunapark işletmelerinde tehlike arz eden elektrik kabloları, hijyen durumu, engelli kullanım kolaylıkları incelenirken, çevre güvenliği ile personel iş güvenliği de denetlendi.

İşletmelere denetim ve ikaz formu da tanzim eden ekipler, eksiği olan işletmelere uyarıda bulundu. Lunapark denetimlerinin belirli periyotlar halinde devam edeceği belirtildi.iha