Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle iftar saatine yakın yoğunluğun arttığı işletmeleri denetleyen ekipler, mutfak temizliği, gıdanın saklama koşulları ve kullanılan gıda malzemelerinin uygunluğunu detaylı bir şekilde kontrol etti. Gıda mühendisleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini, hijyen standartlarını ve yemeklerin hazırlanma koşullarını incelerken, Tarım İl Müdürlüğü ekipleri de gıda güvenliği konusunu titiz bir şekilde denetledi.

Denetimlerde bazı işletmelere uyarılar yapılırken, ciddi eksiklikleri tespit edilen işletmelere ise cezai işlem uygulandığı belirtildi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin Ramazan ayı boyunca yoğun bir şekilde devam edeceği aktarıldı.