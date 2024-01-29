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Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Ulusal Anne Dostu Hastane” programı kapsamında Van’ın en büyük kamu hastanesine “Anne Dostu Hastane” unvanı verildi.

Konuyla ilgili konuşan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Özlem Şen, ‘Ulusal Anne Dostu Hastane’ye başvurmak için gerekli standartları sağlamış olmak gerektiğini belirtti. Başhekim Yardımcısı Özlem Şen, “Başvuruda bulunmak için öncelikle bir gebe okulunun mevcudiyeti, anne adaylarımıza güvenli ve kaliteli doğum hizmeti sunabilmenin gerektirdiği fiziki şartlar, personelimizin bu konuda eğitilmiş olması gereklidir.

Bunları tamamladıktan sonra başvurumuzu yaptık ve yapılan denetimin ardından da bu unvanı almayı hak kazandık. Bundan sonra anne adaylarımız hastanemize geldiklerinde ‘ulusal anne dostu’ felsefesine uygun olarak hizmet alacaklar. Mutlu anneler ve mutlu bebekler görmekten mutluyuz. Bu sağlık hizmetinde kaliteyi arttırmaktan da son derece mutluyuz” dedi.

İkinci bebeğini dünyaya getiren Didem Çobanhan ise doğum öncesindeki tüm kontrollerini aynı hastanede yaptırdığını belirterek, “Doğum öncesinde hastane bünyesinde açılan gebelik okulunda gerekli eğitimleri aldım. Doğum esnasında da kayınvalidem yanımda olduğunu için çok rahattım. Bu güzel şartları sağlayan hastane yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ederim” diye konuştu.