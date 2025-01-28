Yangın felaketinin ardından Van’da birçok otel ve işyerleri binalarının yangın yönetmeliğine uygun olup olmadığına dair araştırmalar yaparken, aynı zamanda ilgili kurumlara da müracaatlarda bulunarak gerekli tedbirleri almaya yönelik adımlar atıyor.

İşyerleri, otel ya da binalarda meydana gelebilecek yangınlarda insanların karbonmonoksit gibi zehirli dumanlara maruz kalmadığı sürece can kayıplarının fazla olmasının ihmallere bağlı olduğunu belirten Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Derneği (OSGB DER) Van ve Hakkari İl Sorumlusu ve Medya OSGB Yetkilisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İskender Temel, WanHaber’e açıklamalarda bulundu.

Binaların Yangınlardan Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre, belediyelerin itfaiye ekipleri, işletmelerde yangın güvenlik kontrolleri yapabiliyor. Fakat uzmanlara göre ise, belediyelere ait itfaiye birimleri, belediyenin yetki sınırı dışında kalan bölgelerde, kendi iradelerine göre denetim ya da yaptırımda bulunamıyor.

Yasaya göre yangın yönetmeliğine dair ruhsat almak zorunlu ve herkesin bu ruhsata sahip olması gerekiyor.

“ÖLÜMLERİN FAZLA OLMASI İHMALLERİN SONUCUDUR”

Yangın yönetmeliğine dair konuşan A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İskender Temel, binaların yangın yönetmeliğine uygun tasarlanması sonucunda olası afetin daha az kayıpla sonuçlanacağını belirterek, “Yangın kopartmanları, yangın merdivenleri, yangın dolapları ve yangın tüpleri gibi malzemelerin bulunduğu binalar yangın yönetmeliğine göre tasarlanmışsa, olası yangınlarda ölüm sayısı oldukça az olur. Bu ölümlerin de genelde kaçış sırasında gerçekleşen bayılmalarda, kapı kilitlenmelerinde, kişinin tedirgin olup yönünü bulamamasından kaynaklı olabilir.

Aksi takdirde ölümlerin fazla olması ihmallerin sonucudur. Binalar tasarlanıp yapılırken hiçbir şekilde yangın yönetmeliğine göre değerlendirilmemiştir. Ayrıca binaların yangın raporları ilgili ildeki belediyenin itfaiye biriminden alınıyor. İtfaiyeye başvuru yapılır, binanın yangın korunmasında herhangi bir sakıncası olup olmadığı denetlenerek tespit edilir, yangın yönetmeliğine uygun bir bina ise ruhsatlandırma yapılır. Yangın yönetmeliğine uygun olmayan hiçbir binaya ruhsat verilmiyor.” dedi.

“FELAKETLERİ ÖNLEYECEK ŞARTLAR MEVCUT AMA…”

Yönetmeliğe göre belli bir yüksekliğin üzerindeki binalarda her üç katta bir yangın kopartman bölümünün olmasının zorunlu olduğunu belirten Temel, “Yangın yönetmeliğine göre bir binanın yüksekliği 21,50 metreden fazla ise ya da 30,05 metreden fazla ise her üç katta bir yangın kopartmanının bulunması zorunlu. Yangın kopartmanı denilen odanın tabandan tavana içindeki bütün malzemelerin yanmaz malzemeden yapılması ve en az 60 dakika yangına dayanıklı bir yer oluşturulması gerekiyor.

Yönetmeliğe göre felaketleri önleyecek şartlar mevcut ama ülkemizde binalar bu yönetmeliğe ne kadar uygun yapılıyor bu tartışılır. Bolu’da meydana gelen talihsiz olayın ardından Van’da hizmet verdiğimiz işyerleri ve oteller binalarının yangın yönetmeliğine uygun olup olmadığına dair bilgilenmek istiyor. Bizler iş sağlığı ve güvenliği hizmeti kapsamında tespit ve öneriler kısmında bildirmemize rağmen yeterli tedbirler alınmıyordu, bu konuda tedbirlerin artmasının sebebi geçtiğimiz günlerde meydana gelen talihsiz yangın faciası oldu.” şeklinde konuştu.

VAN’DA İŞYERLERİ YANGINA NE KADAR HAZIRLIKLI?

Denetimlerin daha sağlam şekilde yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken İskender Temel, “Denetimlerin formaliteden çıkıp binaların yangınlardan korunmasına yönelik yönetmeliğe uygun yapılırsa Van’da çok az sayıda binanın ruhsat sahibi olacağını düşünüyorum. Van’da bulunan binaların çoğu ruhsat alamaz, bakıldığında çoğu binada henüz bir yangın merdiveni, acil çıkış kapıları yok. Örneğin Van özelinde değerlendirme yapmak gerekirse kapılar dışa doğru açılmıyor, oysaki her binanın kapılarının tamamı dışa dönük olmalı ki acil durumlarda daha işlevsel olabilsin. Van’da kurumsal ve yeni yapıya sahip işyerleri dışında kalan yüzde 70’lik yapı yangın yönetmeliğine uygun değil, kontroller sadece etiket amaçlı yapılmaktan çıkarılmalı ve iş güvenliği kültürü toplumda yaygın hale getirilmeli.” diye belirtti.

Temel son olarak şu ifadelere yer verdi:

“Bunların yanı sıra yılda bir defa yangın tatbikatı yapılıyor, bu kapsamda uzmanlarımız tatbikat süreçlerini takip ederek; ilk yardım, arama, kurtarma, söndürme gibi ekiplerin nasıl oluşturulduğunu ve süreci titizlikle takip ederek raporluyor. Tüm bu süreçlere gelinebilmesi için ilk yardım sertifikası, arama-kurtarma-söndürme eğitimleri veriliyor. Madenlerde 6 ayda bir yapılırken, diğer bütün işyerlerinde her yıl bir defa yangın tatbikatı itfaiye ekiplerinin de katılımıyla gerçekleşir. Aynı zamanda oteller başta olmak üzere binalarda muhakkak ki yangın krokisi olmak zorunda.”