Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İstihdam Koruma Destek Programını başlatıyor. Destek Programı için başvurular yarın (31.01.2025) başlayacak.

İstihdam Koruma Destek Programı kapsamında tekstil ürünlerinin imalatı, deri ve ilgili ürünlerin imalatı, giyim eşyalarının imalatı ve mobilya imalatı yapan KOBİ sınıfındaki işletmelere çalışan başına aylık 2 bin 500 TL geri ödemesiz destek sağlanacak.

Destekten yararlanma koşulu olarak, KOBİ sınıfındaki işletmeler, 2024 yılının son 3 ayındaki ortalama SGK prim gün sayısını, 2025 yılında destekten yararlanacağı aylarda korumuş olmak durumunda.

Destekten faydalanmak isteyen söz konusu işletmeler için başvurular yarın başlıyor ve 31 Mart tarihine kadar devam edecek.

BAKAN KACIR’DAN AÇIKLAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, destek programına ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bakan Kacır şunları söyledi; “Emek yoğun üretim yapan imalat sanayi sektörlerimizin rekabet güçlerini koruyacak çok önemli bir adım atıyoruz. İstihdam Koruma Destek Programını başlatıyoruz. Program kapsamında tekstil, giyim, deri ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren ve istihdamlarını koruyan KOBİ sınıfındaki işletmelere, çalışan başına aylık 2.500 TL geri ödemesiz destek sağlıyoruz. Sanayicilerimizin yanında olmaya, üretimi ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz.”