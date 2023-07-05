Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolle hastanede görevlendirilen öğretmenler, çocuk gelişim uzmanlarının desteğiyle çocuklara eğitim veriyor.

Başhekim Yardımcısı Büşra Bilim Türkcan, gazetecilere, çocuk servislerinde 250'ye yakın çocuğun tedavi gördüğünü söyledi.

Bu süreçte çocukların zamanlarını verimli geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını anlatan Türkcan, Kovid-19 sebebiyle daha önce kapatılan sınıfların 2 aylık çabayla tekrar aktif hale getirildiğini belirtti.

Türkcan, "Hastanemizde yatan çocukların bu süreçte zamanlarını iyi değerlendirmesi, eğitimde geri kalmaması ve daha mutlu olmaları için çalışma yürüttük. İki sınıfımızda öğretmenlerimiz ve onlara eşlik eden çocuk gelişim uzmanlarımız, çocuklara yardımcı oluyor. Bütün gün sınıflarımız aktif durumdadır. Bir problem olması durumunda uzmanlarımız ailelerle görüşme yapıyor." diye konuştu.AA