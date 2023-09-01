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WanHaber – Fatma Öztürk

Van’daki Gençlik Merkezleri, yaz programı kapsamında, gençlerin gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim programlarıyla devam ediyor.

Gençlerin boş vakitlerinde zamanlarını daha verimli geçirebilmeleri amacıyla düzenlenen eğitimlerle gençler, pek çok alanda aktif şekilde eğitim görüyor.

Öğrenci ve gençlerin yaratıcılıklarını keşfetmelerini sağlamak için yapılan eğitimler arasında El Sanatları Atölyesi kapsamında geleneksel el nakışları eğitimi, entsrüman eğitimleri, sanat eğitimleri, güzel sanatlar eğitim, yazılım eğitimleri, bilişim eğitimleri başta olmak üzere kırk farklı alanda eğitim veriyor.