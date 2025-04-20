Van Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapsamında, hasat sezonuyla birlikte sergilenen traktörler ve tarım ekipmanları, çiftçiler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Yerli üretim bir traktör firmasının Van ve Hakkari bölge bayiliği sorumlusu Cebrail Ören, düzenlenen etkinliğin hem yerel ekonomiyi canlandıracağını hem de tarım, gıda ve hayvancılık alanındaki yeniliklerin paylaşılmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Ören, fuara ilişkin yaptığı açıklamada, "Van’da düzenlenen Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarları, bölgemiz için büyük bir öneme sahip. Bu fuarlar, üreticiler, çiftçiler ve tedarikçiler arasında köprü kurarak sektörün gelişimine katkı sağlıyor. Biz de bu tür organizasyonların sayısının artması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu etkinlikler hem yerel ekonomiyi canlandırıyor hem de yeniliklerin paylaşılmasını sağlıyor. Firmamız, yerli üretim traktörlerin satışını gerçekleştiriyor ve aynı zamanda Van ile Hakkari illerinde bölge bayiliği görevini üstleniyor. Fuarda çiftçilerimizin gösterdiği yoğun ilgiden son derece memnun kaldık. Özellikle yerli üretim traktörlerimize olan talep, bizleri ayrıca mutlu etti. Çiftçilerimizin yerli ürünlere güveni ve ilgisi, sektörümüz adına umut verici bir tablo ortaya koydu” ifadelerine yer verdi.

“BEKLENTİLERİMİZİN ÜZERİNDE TALEP VAR”

Organizasyonda çiftçilerin traktörlere yoğun ilgi gösterdiğini de dile getiren Cebrail Ören, “Fuarda traktörlerimiz büyük bir ilgiyle karşılandı ve beklentilerimizin üzerinde bir taleple karşılaştık. Bunun yanı sıra, fuar kapsamında sunduğumuz özel fiyat avantajları da dikkat çekti. Traktör fiyatlarımız, piyasa koşullarına göre yüzde 10 ila yüzde 15 daha uygun seviyelerde seyretti. Bu fırsatların çiftçilerimiz için önemli bir destek olduğunu düşünüyoruz ve önümüzdeki dönemde de benzer organizasyonlarda yer alarak sektöre katkımızı sürdürmek istiyoruz." şeklinde konuştu.