WanHaber – Özel

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar gününde kutlanan ‘Anneler Günü’ dolayısı ile Van’daki çiçekçilerde hareketlilik başladı.

Anneler Günü dolayısı ile annesine ya da eşine çiçek almak isteyen vatandaşlar çiçekçilerin yolunu tuttu.

En çok saksı çiçeklerini tercih eden vatandaşlar, özel gün olması sebebi ile annelerini ve eşlerini mutlu etmek için çiçek almayı tercih etti. Bazı vatandaşların ise hediyelik eşya satan yerlerden hediye aldığı görüldü. Maddi durumu daha iyi olanlar ise kuyumculara uğradı.

Anneler gününe bir gün kala yaşanan yoğunluğu değerlendiren çiçekçi Ferhat Ceylan, “Yoğunluğumuz yarına kadar devam edecek. Satışlarımız özel gün olması sebebi ile şu an hareketli başladı. Yarından itibaren yine yoğunluk bitecek. Çiçek fiyatları pahalı olması sebebi ile vatandaşlar normal zamanlarda pek yanaşmıyor. Ancak şunu da söyleyeyim ki geçen seneye göre fiyatlarımızda çok bir farklılık yok” diye konuştu.

Ceylan, “Vatandaşlar tarafından saksı, açelya, papatya, küpeli ve gül çeşitlerimiz daha çok tercih ediliyor” ifadesine yer verdi.

Saksı çiçekleri türüne göre 100 - 150 TL arası satışa sunuldu.

Haber: Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik