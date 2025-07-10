Kent genelinde yol yenileme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, trafiği rahatlatmak ve alternatif güzergahları daha konforlu hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yaklaşık bin 400 metre uzunluğundaki Terzioğlu Caddesi'ni sil baştan yenileniyor.

“ÇALIŞMALAR YARIN BAŞLIYOR”

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmede, “11 Temmuz Cuma günü başlayacak olan çalışmaların ilk etabının 1 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Mevcut durumda büyük bölümünde kaldırım bulunmayan ve altyapısı yetersiz olan caddede, drenaj hattı döşenecek, modern kaldırım yapılacak ve sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Çalışmalar süresince cadde, 11 Temmuz itibariyle bir ay boyunca ilk etap araç trafiğine kapatılacak. Caddeye alternatif ulaşım Hatuniye Caddesi ve Eski Kale Yolundan sağlanacak. Ayrıca caddeye bağlantısı bulunan sokaklar da bu süreçte trafiğe kapalı olacak. İlk etap tamamlandıktan sonra ikinci etapta çalışmalar başlayacak.” denildi.