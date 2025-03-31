Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı'nın 2. gününde bir bayramlaşma programı düzenledi. Uygulama Otelinde düzenlenen bayramlaşma programına AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türmenoğlu, Kadın Kolları MKYK Üyesi Havva Duran, Gençlik Kolları İl Başkanı Burak Gültepe, il ve ilçe teşkilatları katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Kadın ve Gençlik Kolları ile birlikte Ramazan boyunca sahada olduklarını söyledi. Göreve başladığı günden bu yana "Van'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" söyleminde bulunan ve bu söylem doğrultusunda hareket eden Arvas, kente görev yapan idarecileri de bir kez daha uyardı.

AK Parti teşkilatlarının kapılarının sonuna kadar vatandaşlara açık olduğunu belirten Arvas Konuşmasında, "AK Parti Van İl Teşkilatlarımızın kıymetli mensupları, değerli yol arkadaşlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler ve değerli basın mensupları hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Onbir ayın sultanı Ramazanı Şerifi geride bırakmanın hüznünü yaşarken aynı zamanda bayramını sevinçle ve siz değerli vatandaşlarımızla bir arada yaşamanın vermiş olduğu huzurun gönüllerimize ferahlık verdiğini belirtmek istiyorum. Geride bıraktığımız bu mübarek ayda, İl ve İlçe teşkilatlarımız, Kadın Kolları ve Gençlik kollarımız 25.000 hane ziyareti gerçekleştirmiş, onlarla aynı sofrayı paylaşmış, kah hüzünlere kah sevinçlere ortak olmuşlardır ve gönül sofralarında Ramazanın feyz ve bereketini vatandaşlarımızla birlikte tadıp gönül köprüleri kurmuşlardır. Bu özverili çalışmalarından dolayı bütün İl ve İlçe teşkilatlarımıza, Kadın Kolları ve Gençlik kollarımıza teşekkür ediyor, Rabbimden bir sonraki Ramazan’a da bizleri bu birliktelikle kavuşturmasını niyaz ediyorum.

Bu süreçte beni en çok etkileyen ise yine teşkilat üyelerimizin ziyaretleri sırasında yaşlı bir teyzenin ben Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a mektup yazacaktım ama o benden önce davranıp sizleri gönderdi demesi olmuştu. Daha sonra aileyi bizzat ziyaret ederek Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletme fırsatı buldum. Rabbim her daim mazlumların duasında bizlere yer edinmeyi nasip etsin inşallah. Çünkü bu dava sadece Türkiye’de değil bütün coğrafyalardaki mazlumlarının dua ve destekleri ile yolundan şaşmadan dünya lideri olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devam etmektedir.

Bayram her ne kadar şenlik ve mutluluk atfetse de yüreğimizi parçalayan Mazlum Filistin’in uğramış olduğu emperyalizm ve siyonizmin emrindeki katil İsrail’in mutlaka akıttığı kanın hesabını vereceğine ve Allah’ın Kahhar ismi şerifi hürmetine kahrolup yok olacağına inancımız tamdır.

Kıymetli yol arkadaşlarım;

Göreve geldiğimiz günden bu güne dek hep Van’da hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını defaten dile getirmiş ve bu sözümüzde kararlılıkla devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Parti teşkilatlarımızda ve kamu kurum ve kuruluşlarında görev almış her bir bireyin işini layıkıyla ifa edeceğinin takipçisi olacağımız gibi, kentimizin gelişmesinin önündeki engelleri de birlikte aşacağımıza inanıyorum. Teşkilatlarımızın kapıları da gönülleri de ardına kadar vatandaşlarımıza açık olacaktır, bizler her bir vatandaşımızın derdi ile dertlenecek, sorunlarını dinleyecek ve çözümü için kuracağımız çeşitli komisyonlarla elimizden geleni yapacağız.

Bizim davamıza inancımız tamdır, hak hukuk ve adaletten yana her daim milletimizin ve memleketimizin hizmetinde yol alacağız.

AK Parti teşkilatlarında görev alan her kez birer gönül eridir ve bu görevi de layıkıyla yerine getirmeye devam edeceklerdir.

Değerli dava arkadaşlarım;

Ülkemizin, AK Parti kuruluşu ile yakalamış olduğu huzur ve güven ortamını bozmak isteyen, yapmış oldukları yolsuzlukları halkı sokağa çağırarak kin ve nefret söylemleri ile kışkırtmaya çalışan ve ahlaksızca kelimeler sarf etmekten çekinmeden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti camiasını hedef gösteren muhalefetin hakaret dolu söylemlerini esefle kınıyorum. Feraset sahibi olan halkımızı kandıramayacak ve o çirkin emellerinize dün olduğu gibi bugün de ulaşamayacaksınız. “Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar” bu gün tartılma gününüz ve hukuk karşısında halkımıza hesap vermekten kaçamayacağınız gündür.

Bu mübarek Ramazan bayramında bütün küskünlüklerin ve kırgınlıkların son bulmasını, şifa bekleyen hastalarımızın Allah’ın Şafi ismi hürmetine şifa ve dertlerine deva bulmalarını, bayram tatiline gidenlerin kazasız belasız yuvalarına dönmelerini diliyorum. Rabbim bizleri bir sonraki Ramazan’a gönül hoşluğu ile kavuştursun, gönüllerimize ferahlık, sofralarımıza bereket getirsin ve kardeşliğimizi pekiştirsin inşallah. Aramızda bulunan bulunmayan her kesin Ramazan bayramını bir kez daha gönülden tebrik ediyor ebediyete irtihal etmiş teşkilat mensuplarımız ve vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun, hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Selametle kalın." ifadelerine yer verdi.