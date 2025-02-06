Kazım Karabekir (Maraş) Caddesinde bir araya gelen öğrenci ve öğretmenler, Kurtuluş Parkındaki 120 Çocuk Anıtına kadar yürüdü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Van İl Müftüsü Dr. Methet Sırrı Şık tarafından şehitler için dua edildi.

“GÖREVLERİNİ BAŞARIYLA YERİNE GETİRDİLER”

Programda konuşan Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, “Yıl 1915, mevsim kış, aylardan Ocak. 1.Dünya Savaşı'nın ilk ayları. Van ve çevresinde şiddetli çatışmalar devam ederken Hoy Cephesinden haber gelir, “Erzak ve fişeğimiz tükendi, acele cephaneye ihtiyacımız var” diye. Fakat cepheye erzak ve cephane taşıyacak kimse kalmamıştır. Eli silah tutan herkes cephededir. Cepheye erzak ve cephane taşıma görevi cesur Vanlı çocuklara düşer. Zaman kaybetmeden Van'da hazırlıklar başlar. 12-17 yaşları arasında öğrencisi bulunan tüm okullara haber gönderilir. Kısa süre içinde yaşları küçük, yürekleri büyük 120 Vanlı çocuk bu göreve gönüllü olur.

Çocuklara gidiş gelişlerinde öncülük edecek ve başlarında bulunmak üzere 2 öğretmen ve 18 asker de kafileye katılır. Sınırlı imkânlar ölçüsünde kalınca giysiler giydirilerek hazırlanan ve bir gecede büyüyen bu çocuklarla vedalaşmak için herkes Van şehir merkezindeki Ulu Cami önünde toplanır. Kafile dualar ve gözyaşları ile uğurlanır. Yol uzun, hava ise çok soğuk. Bu karlı, yamaçlı dağ yolunda günler, geceler boyu yürünür. Zorlu kış şartları altında yapılan bu yolculuktan sonra cepheye sağ salim ulaşılır. 120 isimsiz kahraman, emanetleri cephedekilere teslim ederek görevlerini başarıyla yerine getirir.” dedi.

“İSİMSİZ KAHRAMANLAR…”

Aras, konuşmasını şu şekilde sürdürdü, “Kafile, Van'a dönmek üzere yola çıkar. Kar yağışı başlamıştır. Dinmek bilmeyen kar yağışı şiddetini arttırarak tipiye dönüşür. Adım atmak imkânsızlaşır. Zaman geçtikçe yol uzar, umutlar tükenmeye başlar ve sonunda nefesler kesilir, ayaklar işlemez olur. Dondurucu soğuk karşısında savunmasız ve çaresiz kalan 120 kahraman Vanlı çocuk, 18 asker, 2 öğretmen beyaz karlar üzerinde soğuğa teslim olur. Felâketin duyulması üzerine olay yerine gelenler kimi çömelmiş, kimi uzanmış ve birbirine tutunmuş 80 çocuk, 8 asker ve 2 öğretmenin cansız bedenlerini karlar altından çıkarırlar. Hayat belirtileri gösteren 40 çocuk ve 10 asker Van'a getirilir. Doktorların yoğun çabaları ile 10 asker ve 40 çocuktan 22'si kurtarılır. Bu olay vatanı için yaşına bakmaksızın canını veren çocuklarımızın adını isimsiz kahramanlar olarak tarihe yazdırmıştır.”

Konuşmanın ardından Vali Ozan Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, protokol, öğretmen ve öğrenciler, “120 kahraman çocuk” anısına anıta karanfil bıraktı.

Programa, Van Valisi Ozan Balcı, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Van İl Müftüsü Dr. Methet Sırrı Şık, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Selma Biçek, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.