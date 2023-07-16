WanHaber - ÖZEL

Doğu Anadolu Bölgesi’nin hayvan besiciliği bakımından önemli illerinden biri olan Van’da, besiciler yüksek rakımlı bölgelerde yetiştirdiği hayvanların daha verimli olabilmesi için ilkbahar aylarında kırkma işlemi gerçekleştiriyor.

Anadolu kadınının marifetli elleriyle işlenip hayat bulan yünler hem organik olması hem de endüstriyel kirlilik oluşturmayan bir madde olması sebebiyle son yıllarda en çok tercih edilen ürünlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Yaz aylarında hayvanların daha sağlıklı yetişmesi ve verimli olması için kırkılan koyun yünleri toplanarak işlenmek üzere çeşitli aşamalardan geçiriliyor.

Van’ın İpekyolu ilçesinde yün satıcılığı yapan Ferit Bingöl; çeyiz eşyaları, yastık, yorgan, minder gibi çeşitli eşyalarda sıkça kullanılan yünün çeşitli geleneksel yöntemlerin yanı sıra fabrikalarda da işlenerek kullanıma hazır hale getirildiğini belirtti.

Bingöl, “Koyunlardan elde edilen yünün kullanımı çok eski zamanlara dayanan bir gelenek. Yünler, genel anlamıyla çeşitli ev eşyası yapımında kullanılıyor. Doğuda yün kullanımı, çeyiz ürünlerinin vazgeçilmez bir parçası, kültürel bir gelenek.” şeklinde konuştu.

Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci